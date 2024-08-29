İstanbul'da otomobil ormanlık alana uçtu Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yYaklaşık 15 metrelik yükseklikten ormanlık alana uçtu ve 2 kişi mahsur kaldı.

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DHA

İstanbul Eyüpsultan, Mithatpaşa Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Seyir halinde olan ve henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Davutpaşa Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bunun akabinde otomobil, yaklaşık 15 metrelik yükseklikten ağaçlık alana uçtu ve kazada 2 kişi yaralandı.

EKİPLER YARALILARI KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

KAZA SONRASI OLAY YERİ TEMİZLENDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından yukarı çekildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)