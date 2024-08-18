İstanbul'da yaşanan feci trafik kazası yürekleri ağza getirdi.
TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yol ayrımında duran motosiklet sürücüsü Uğur E., motosikletini yol ayrımındaki taralı alana park etti.
PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETE ÇARPTI
Köprüde aynı istikamette ilerleyen Mahmut Y. yönetimindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak park halindeki motosiklete çarptı.
MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI
Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev alırken, sürücü Uğur E. yaralandı.
Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü; yaralı Uğur E. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaza sonrası yanan motosiklet, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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