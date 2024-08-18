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İstanbul'da otomobilin çarptığı motosiklet alev alev yandı

İstanbul'da otomobilin çarptığı motosiklet alev alev yandı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yol ayrımında bir otomobilin çarptığı motosikletin alev alev yandığı anlar, çevredeki bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.