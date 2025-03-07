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DHA

İstanbul'da feci bir trafik kazası meydana geldi.

Kabataş'a bağlı Ömer Avni Mahallesi’nde seyreden otomobil sürücüsü Ruhi Melih T., kırmızı ışık yanmasına rağmen yoluna devam etti.

Caddede hızla ilerlemeye devam eden sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Burak Saçık’a çarptı.

HAVADA TAKLALAR ATIP YERE ÇAKILDI

Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan Saçık, yere düşerek ağır şekilde yaralandı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Saçık’ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Saçık’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

HER 2 TARAF DA KUSURLU BULUNDU

Kaza sonrası polis ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Ruhi Melih T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, Ömer Burak Saçık yayaya kırmızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçtiği için sürücü Ruhi Melih T. ise kavşakta hızını azaltmadığı için her iki taraf da kusurlu bulundu. Emniyette ifadesi alınan sürücü, 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

"HAVADA 5-6 TAKLA ATTI"

Olayla ilgili konuşan İlhami Bilgin, "Oradan araba geldi. Çocuğa araba vurunca ben direkt ışığa baktım. Çocuk yaya geçicinden tam geçmedi. Bu taraftan hızlı geliyordu. Yan tarafta çalışma var, yol daralıyor. Çocuğa geçerken çarptı oraya kadar düşürdü.

Ben de belki araba kaçar diye fotoğraflarını çektim. Ekipler geldi, ambulans geldi, çocuğun başının yan tarafından çok kan akıyordu. Özel güvenlik arkadaş hiç başından ayrılmadı. Başka bir kaza olmasın diye güvenlik dubası koyduk. Çocuk havada 5-6 takla attı.

"HIZ YAPMAYIN"

Uzun boylu biri ama havada küçüldü. Şahsen üzüldük. Vurana da dedim yaya geçidine gelince hız yapmayın, hızınızı kesin. Sürücüyü polisler götürdü.

Biraz dikkat edin. Çocuk zaten kaçmadı, 'Ben hız yaptığım için suçlu olabilirim ama inşallah çocuğa bir şey olmaz' dedi. Çocuğun eli ayağı birbirine dolandı zaten genç bir çocuktu. Hız yapmayın." diye konuştu.