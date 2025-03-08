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DHA

İstanbul Bahçelievler Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, bir otomobil ile uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmalarda semtteki bir sokak içerisinde görülen araç polis ekipleri tarafından durduruldu.

ŞÜPHELİ ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Araç sürücüsü Onur Y. ve yanındaki Deniz K.'nın üst araması yapıldı ancak herhangi bir suç unsuru bulanamadı.

Otomobile bakan polis ekipleri içerisinden yoğun şekilde narkotik kokusu geldiğini fark edince araçta arama yapıldı.

KABLOSUZ KULAKLIKLA ZULA AÇILDI

Aramalar sırasında kablosuz bir kulaklık polisin dikkatini çekti.

Direksiyonun sağ alt kısımda da çiziklerin olduğunu gören polis, aracı çalıştırıp kısa far açtıktan sonra modu değiştirdi.

Aracın vites kolu sistemsel bir şekilde kalkarak 'zula' diye tabir edilen gizli bölme açıldı.

ESRAR VE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Gizli bölme içerisinde yapılan incelemede 12 adet satışa hazır toplam ağırlığı 40 gram esrar, 1.5 gram kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 35 bin 150 lira ele geçirildi.

Aramaların ardından gözaltına alınan Onur Y. ve Deniz K. emniyete götürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

fadeleri alınan ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlemleri yapılan iki şüpheli adliyede sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.