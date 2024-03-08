22 Şubat Perşembe günü saat 16.30 sıralarında, İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi.
Üsküdar Burhaniye Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde emniyet şeridinde ilerleyen otomobil sürücüsü Tevfik Yavuz Erdun, aynı yönde emniyet şeridinde seyreden motosikletli Miraç Sağır'a çarptı.
Motosikletli ağır yaralandı
Sağır, kazanın etkisiyle bariyerlere çarptı. Kazada kaskı kafasından fırlayan motosikletli ağır yaralandı.
Beyin ölümü gerçekleşti
Yaralı motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobil sürücüsü ise, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kazada ağır yaralanan Miraç Sağır’ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
O anların görüntüsü ortaya çıktı
Kaza anı ise, KGYSE kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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