İstanbul'da otomobilini tartıştığı yayanın üzerine sürdü Esenyurt’ta otomobilini tartıştığı yayanın üzerine sürerek iki kişinin yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.

AA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde, bir otomobil sürücüsü ile yaya arasında tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda tekrar otomobile binen sürücü, aracı tartıştığı kişinin üzerine sürdü.

2 kişi yaralandı

Kavgayı ayırmaya gelen çevredeki vatandaşların da bulunduğu gruptan iki kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

O anlar kamerada

Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, elinde sopa olan sürücünün bindiği otomobili tartıştığı kişi ve kavgayı ayırmaya gelenlerin bulunduğu grubun üzerine sürdüğü anlar yer alıyor.