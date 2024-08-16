İstanbul'da otomobiliyle ezdiği kediye bakmadan evine girdi Bakırköy'de yoldaki yavru kediyi ezdikten sonra sakince aranasını park eden sürücünün umursamazca evine yürüdüğü anları çevredekiler kaydetti.

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İHA

İstanbul Bakırköy'de yaşanan olayda sürücünün vicdansızlığı tepki topladı.

Sakızağacı Mahallesi'nde bir sokağa giren sürücü, yoldaki kediyi görmesine rağmen arabasını sürmeye devam etti.

BİLE BİLE KEDİYİ EZDİ

Mahallelinin beslediği kedinin üzerinden geçen vicdansız sürücüye, o sırada sokakta bulunan bir kadın tepki gösterdi.

Arabanın altında ezilen kedi, uzun süre can çekiştikten sonra öldü.

O ANLARI KAYDETTİLER

Olay anı sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olaya şahit olan bir hayvansever kadın sürücüye tepki gösterirken, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)