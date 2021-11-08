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- İstanbul'da otomobille takla atan yaralı, sağlıkçılarla tartıştı
İstanbul'da otomobille takla atan yaralı, sağlıkçılarla tartıştı
Seyir halinde direksiyon kontrolünü kaybeden şahıs bariyere çarparak takla attı. Yaralı, sağlık ekipleriyle tartışarak müdahaleyi reddetti.
- DHA
- 08.11.2021 - 10:04
- Güncelleme : 08.11.2021 - 11:40
Esenler'de 34 HZ 9707 plakalı otomobil sürücüsü Burak S. direksiyon kontorlünü kaybetti.
Otomobil, savrulma sonucu bariyere çarparak takla attı.
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
SAĞLIKÇILARLA KAVGA ETTİ
Hafif yaralanan Burak S.'ye müdahale etmek isteyen sağlık ekipleri, tepkiyle karşılaştı.
Otomobil sürücüsü sağlık ekiplerine sert çıkarak tartışmaya başladı.
İstanbul'da otomobille takla atan yaralı, sağlıkçılarla tartıştı VİDEO
İKNA EDİLDİ
Bir süre sonra ikna edilen yaralı, sağlık kontrolünden geçirildi.
Kazanın sebep olduğu uzun trafik kuyrukları ise, takla atan aracın bölgeden çekilmesi sonucunda normale döndü.