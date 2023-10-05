İstanbul'da otopark bariyerinin açılmamasına sinirlendi! Havaya ateş etti Gündüz saatlerinde bir eğlence merkezinin önündeki bariyerlerin açılmamasına sinirlenen sürücü, havaya 4 el ateş etti. Ekipler şahsı kısa sürede yakaladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Gündüz vakti yükselen silah sesleri paniğe neden oldu. Olayın nedeni ise şaşkına çevirdi. Bariyerlere öfkelendi Bir eğlence merkezinin önünde aracıyla otoparkın önüne gelen şahıs, bariyerlerin kendisine açılmamasına tepki gösterdi. Ardından şahıs yanında getirdiği silahla havaya art arda ateş etti. Aracından ikinci silah çıktı O sırada olay yerinden geçen polis, şahsı silahıyla kıskıvrak yakaladı. Polis merkezine götürülen şahısın aracında yapılan aracında bir silah daha çıktı. İnceleme başlatıldı Olayla ilgili şahısın emniyetteki ifade işlemleri devam ederken polis, otopark önüne şerit çekip inceleme çalışmalarına başladı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)