İstanbul'da otoparkta yangın: 14 araç zarar gördü

Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir otoparkta sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında 14 araçta hasar meydana gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 12:12
  • İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir otoparkta çıkan yangında 14 araç zarar gördü.
  • Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
  • Yangının sebebinin yıldırım düşmesi olabileceği düşünülüyor.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle 538. sokakta bulunan otoparkta saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

Otoparktaki araçlarda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında park halinde bulunan 14 araç zarar gördü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YILDIRIM İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR 

Yangının yıldırım düşmesinden kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Zarar gören 14 araçtaki hasar yapılacak incelemeler sonucunda belli olacak. 

