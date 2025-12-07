İstanbul'da otoparkta yangın: 14 araç zarar gördü

- İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir otoparkta çıkan yangında 14 araç zarar gördü.
- Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yangının sebebinin yıldırım düşmesi olabileceği düşünülüyor.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle 538. sokakta bulunan otoparkta saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.
Otoparktaki araçlarda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında park halinde bulunan 14 araç zarar gördü.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YILDIRIM İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Yangının yıldırım düşmesinden kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Zarar gören 14 araçtaki hasar yapılacak incelemeler sonucunda belli olacak.