İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sahibinden kaçan inekler TEM Otoyolu'na girdi.
Yolun ortasında araçlara aldırış etmeden ilerleyen hayvanlar aniden sürücülerin önüne çıktı.
Yolun ortasında duran inekler sebebiyle bazı araçlar ilerleyemedi.
Kimi sürücüler dakikalarca hayvanların çekilmesini beklerken kimisi ise korna çalarak inekleri yoldan çıkarmaya çalıştı.
Yaşananlar kamerada
Polis ekipleri inekleri yakalamak için çalışma başlatırkeb ilginç anlar ise cep telefonu tarafından görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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