İstanbul'da otoyola çıkan inekler sürücülere zor anlar yaşattı İstanbul Esenyurt'ta sahibinden kaçan inekler otoyola girdi, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafiği tehlikeye düşüren ineklerin peşine polis ekipleri düştü.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sahibinden kaçan inekler TEM Otoyolu'na girdi.

Yolun ortasında araçlara aldırış etmeden ilerleyen hayvanlar aniden sürücülerin önüne çıktı.

Yolun ortasında duran inekler sebebiyle bazı araçlar ilerleyemedi.

Kimi sürücüler dakikalarca hayvanların çekilmesini beklerken kimisi ise korna çalarak inekleri yoldan çıkarmaya çalıştı.

Yaşananlar kamerada

Polis ekipleri inekleri yakalamak için çalışma başlatırkeb ilginç anlar ise cep telefonu tarafından görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)