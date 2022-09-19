Mahallede oyun oynarken otomobilin çarpmasıyla yola savrulan 8 yaşındaki çocuk, ambulans gelmeden hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesin'de 17 Eylül Cumartesi günü, karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki Ali Eskipınar'ın başına talihsiz bir olay geldi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu görüldü.

Hayati bir tehlikesi yok

İhbar üzerine sağlık ekipleri ve polis olay yerine gelirken, sürücü ambulansın gelmesini beklemeden çocuğu hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan Eskipınar'ın taburcu olduğu öğrenildi.

İstanbul'da oyun oynarken otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu ViDEO

"Daha büyük kazalar olabilir"

DHA'nın haberine göre, baba Sinan Eskipınar, "Çocuklar sokakta oynarken kaza olmuş. Komşular ve oğluma çarpan otomobilin sürücüsü hemen hastaneye kaldırıyorlar. Oğlumun durumu şu an için iyi, gerekli tahliller yapıldı, filmler çekildi. Çok şükür hiçbir şeyi yok. Bugün okula başladı. Ancak bu yol yeni tek yönlü oldu. Yokuş aşağı olduğu için de araçlar hızlı geliyor. Daha büyük kazalar olabilir. Biz buraya hız kesici tümsek ve uyarı levhaları konulmasını istiyoruz. Belediyeden isteğimiz budur. Başka kazalar olmasın." dedi.