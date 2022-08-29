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    İstanbul'da oyun oynayan bir çocuğun üzerine bahçe duvarı çöktü

    Küçükçekmece'de bir binanın bahçe duvarı 12 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Olayda ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
    • 29.08.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 17:46
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    İstanbul'da oyun oynayan bir çocuğun üzerine bahçe duvarı çöktü

    İstanbul'da Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'nde yeniden yapılmak üzere yıkılacağı için tahliye edilen bir binanın bahçe duvarı, oyun oynayan Berat Çelik'in (12) üzerine düştü.

    Üzerine duvar devrilen Çelik’i gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan Berat Çelik yoğun bakıma alındı.

    Babaannesi fenalaştı

    Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bina etrafına güvenlik amaçlı emniyet şeridi çekti.

    Olayı duyan aile yakınları hastaneye giderken, Çelik’in babaannesi ise fenalaşınca ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    "Önlem alınmayan bir bina"

    İHA'nın aktardığına göre olayda ağır yaralanan Çelik’in komşusu Gönül Gemici, “Duvar yıkılınca çocuk altında kalıyor. Durumu çok ağırmış. Babaanne duyunca fenalaştığı için onu da hastaneye kaldırdılar. Önlem alınmayan bir bina. Yıkılacakmış zaten çocuk da oynarken duvarın altında kalıyor.” dedi.

    İstanbul'da oyun oynayan bir çocuğun üzerine bahçe duvarı çöktü VİDEO

    İstanbul da oyun oynayan bir çocuğun üzerine bahçe duvarı çöktü #1

    İstanbul da oyun oynayan bir çocuğun üzerine bahçe duvarı çöktü #2


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