İstanbul'da Özbek asılı kadın kendisini kamu çalışanı olarak tanıtan adama eliyle para verdi Özbek asıllı kadını telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalanırken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Dolandırıcılar her geçen gün vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor.

Farklı yöntemlerle vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcı çeteleri binlerce vatandaşı mağdur etti.

Vatandaşları dolandırırken en çok kullanılan bahane ise kamu çalışanı yalanı.

Dolandırıcıların yeni hedefi İstanbul'da 36 yaşındaki Özbek asılı Özbek asıllı K.K. oldu.

Parayı yol kenarından aldılar

K.K. telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirdiği 22 yaşındaki M.B. ve 19 yaşındaki Yasin A. isimli şüphelilerden biri ile yol kenarında buluştu.

Dolandırıcılardan biri, mağdur kadından içinde 40 bin euro ve 2 bin dolar para olan siyah bir poşet alarak hızla uzaklaştı.

Dolandırıldığını fark etti

Parayı teslim eden kadın dolandırıldığını anlayınca polise ihbarda bulundu.

Konuya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

33 bin 750 euro sahibine teslim edildi

Yapılan çalışmalar çerçevesinde dolandırıcıları tespit eden polis ekipleri düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi, üzerlerinde 33 bin 750 euro ile birlikte yakaladı.

Ele geçirilen paranın Özbek asıllı K.K’ya ait olduğunu öğrenen ekipler, parayı sahibine teslim etti.

1 kişi tutuklandı

Yakalanan dolandırıcılar, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.B. isimli şahıs adli kontrol kaydıyla serbest bırakılırken, Yasin A. ise tutuklandı.