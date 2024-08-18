İstanbul'da özel hastanede tartışma çıkaran kadınlar tekerlekli sandalye çaldı Avcılar'da bulunan tıp merkezine giden br grup kadın, çalışanlarla tartışma çıkardı. Çalışanların kadınları sakinleştirmeye çalıştığı sırada arkadan gelen başka bir kadının girişteki sandalyeyi çaldığı anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Gün geçmiyor ki İstanbul'da hırsızlık yaşanmasın...

İş yerlerine rahat vermeyen kadın hırsız çetesi bu defa hastanelere dadandı.

Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan özel bir hastaneye giden hırsız çetesi, tıp merkezine kalabalık şekilde girerek çalışanlara sorular sormaya başladı.

ÇALIŞANLARI OYALAYIP TEKERLEKLİ SANDALYE ÇALDILAR

Kadınlar danışma bölümünde duran çalışanların önünü kapatırken, arkadan gelen başka bir kadın ise girişte duran tekerlekli sandalyeyi çaldı.

Kısa süre sonra kadınlar hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşırken, çalışanlar güvenlik kameralarını izleyince yaşanan hırsızlığın farkına vardı.

İLK DEFA YAŞANMIYOR

Aynı yöntem ile geçtiğimiz günlerde yine tekerlekli sandalyeleri çalınan sağlık merkezi çalışanları hırsızların yakalanmasını istedi. O anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAFA KARIŞTIRIP SANDALYE ÇALIYORLAR"

Yaşanan hırsızlığı anlatan tıp merkezi çalışanı Mustafa Alper Tosunoğlu, “4-5 kişilik kadın grubu önce yolun karşısında toplanarak plan yapıyor, ardından danışmaya gelerek kafa karıştırıcı sorular soruyorlar. Daha sonra arkalarından başka bir kadın gelerek tekerlekli sandalyeyi çalıp kayıplara karışıyor.

Daha önce de zaten böyle bir hırsızlık yaşamıştık, bu ikinci tekerlekli sandalye hırsızlığı. Ne yapacaklarını ben de bilmiyorum, büyük ihtimalle 3-5 kuruşa satacaklar” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)