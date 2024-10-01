İstanbul'da panik anları: Galeriyi kurşunladılar Ataşehir'de bir araç ile önüne geldikleri galeriyi kurşunlayan saldırganların açtığı ateşten korkarak paniğe kapılan vatandaşların görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

İstanbul'un Ataşehir İlçesinde kimliği belirsiz kişiler, Vedat Günyol Caddesi üzerinde bulunan bir galerinin önüne geldi.

Yanlarında taşıdıkları silahları çıkaran şüpheliler, galeriye kurşun yağdırdı.

Saldırının ardından şahıslar, geldikleri siyah renkte araçlarıyla olay yerinden kaçtı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, mermilerin isabet ettiği dükkanda maddi hasar meydana geldi.

O ANLAR KAMERADA

Olayı gerçekleştiren şahısların galeri önüne araçla gelmeleri ve silah seslerini duyan vatandaşların kaçışmaları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, silahlı saldırı olayını gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)