Cerrahi maske takıp para transfer merkezine gelen silahlı soyguncu, veznedeki görevlinin saklanıp paraları vermemesi üzerine olay yerinden kaçtı. O anlar, kameraya da yansıdı.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Elmadağ Caddesi’nde bulunan bir uluslararası para transfer merkezinde dün saat 16.00 sıralarında, başına bere yüzüne de cerrahi maske takan bir şüpheli soygun girişiminde bulundu.

İçeri girdikten sonra elindeki silahı vezne görevlisi kadına doğrultan şahıs, kasadaki paraları istedi. Vezne görevlisi önce parayı vereceğini söyledi. Ardından veznenin altına saklanarak soyguncuya, “Buradan git, yoksa bağırırım.” dedi.

Bunun üzerine paniğe kapılan şüpheli, para transfer merkezinden kaçtı. Şokun etkisi ile bir süre daha veznenin altında saklanan görevli kadın, kendine geldikten sonra arkadaşlarına haber verdi.

Kamera görüntüleri mercek altına alındı

Arkadaşları ise polisi arayarak ihbarda bulundu. İHA’nın haberine göre; ihbar üzerine, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi.

Kadının ifadesini aldıktan sonra, olay yeri ve şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi.

Olay yeri inceleme ekipleri de para transfer merkezine gelerek parmak izi aldı. Soygun girişiminde bulunan şahsın eşkalinin belirlenmesinin ardından yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da, para transfer merkezinde soygun girişimi kamerada



“Silahı çıkardı, direkt yüzüme doğrulttu”

Yüzüne silah doğrultulmasına rağmen kasadaki paraları vermeyen vezne görevlisi kadın, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Şahıs iki kere geldi. İlk önce gelip bilgi almak istedi. İşlemin nasıl olduğunu sordu. Ben de bilgileri verdim. 10 dakika sonra şahıs tekrar geldi ve durdu. İlk önce kimliğini veriyor gibi yaptı ancak arka cebine koydu. Daha sonra silahı çıkardı, direkt yüzüme doğrulttu ve benden paraları vermemi istedi. Ben de ‘tamam’ dedim ve biraz geri çekildim. O da bu alanda durmamı, fazla kıpırdamamamı söyledi. Ben de ‘tamam’ deyip hemen aşağıya eğildim, masanın altında boşluk vardı. Gitmesini istedim, yoksa bağıracağımı söyledim. Kendisi de gitmiş. Ben 1-2 dakika daha aşağıda kaldım.





“Parayı vermek istemedim”

Cesaretimi topladıktan sonra telefonumu alıp arkadaşlarımı arayabildim. Ondan sonra onlar polisi aradı, ben hala şoktaydım. Gerçek mi, oyuncak mı, vurulacak mıyım, ölecek miyim gibi şeyleri düşündüm. Ama soğukkanlılığımı yitirmek istemedim. Parayı vermek de istemedim, sonuçta başkasının parası. Canımı da korumak istedim. Her şeyi düşündüm, o esnada birçok şey düşündüm.”