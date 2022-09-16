Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da park halindeki 2 otomobil yangı

İstanbul'da park halindeki 2 otomobil yangı

Park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.