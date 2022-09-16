- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da park halindeki 2 otomobil yangı
İstanbul'da park halindeki 2 otomobil yangı
Park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.
- 16.09.2022 - 07:26
İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Ekşioğlu mahallesi Dere caddesinde bulunan bir tamirhanenin önünde gece saatlerinde, park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre yangın, önce otomobilin arkasında, park halinde bulunan minibüse, ardından da tamirhaneye sıçradı.
İki araç da kullanılamaz hale geldi
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, minibüs ve tamirhanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.