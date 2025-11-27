Abone ol: Google News

İstanbul'da park halindeki araca çarpıp kaçtı: Plakasını düşürüp kayıplara karıştı

Arnavutköy'de seyir halindeki bir otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra kaçtı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçta maddi hasar meydana gelirken, plakasını düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 14:05
  • Arnavutköy'de bir otomobil, park halindeki araca çarpıp kaçtı.
  • Çarpmanın etkisiyle kaçan aracın plakası düştü ve maddi hasar oluştu.
  • Polis, plakadan kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil park halindeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçta hasar meydana gelirken, kazaya neden olan sürücü hızla olay yerinden kaçtı.

PLAKASINI OLAY YERİNDE DÜŞÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaçan aracın plakasının çarpmanın etkisiyle olay yerinde düştüğü belirlendi.

Polis ekipleri, plakadan yola çıkarak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin park halindeki araca çarpıp uzaklaştığı, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik anları yer aldı.

