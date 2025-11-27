İstanbul'da park halindeki araca çarpıp kaçtı: Plakasını düşürüp kayıplara karıştı

- Arnavutköy'de bir otomobil, park halindeki araca çarpıp kaçtı.
- Çarpmanın etkisiyle kaçan aracın plakası düştü ve maddi hasar oluştu.
- Polis, plakadan kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil park halindeki araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçta hasar meydana gelirken, kazaya neden olan sürücü hızla olay yerinden kaçtı.
PLAKASINI OLAY YERİNDE DÜŞÜRDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaçan aracın plakasının çarpmanın etkisiyle olay yerinde düştüğü belirlendi.
Polis ekipleri, plakadan yola çıkarak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin park halindeki araca çarpıp uzaklaştığı, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik anları yer aldı.