İstanbul'da park halindeki kamyonete otomobil çarptı Kadıköy'de cadde üzerinde hız yapan sürücü aniden direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki kamyonete arkadan çarpınca, yanındaki yolcu aracın içinde sıkıştı.

DHA

İstanbul'da meydana gelen kazada yürekler ağza geldi.

Kadıköy'de Şemsettin Günaytan Caddesi üzerinden hızla ilerleyen otomobil sürücüsü Emre Akdeniz, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

HIZ YAPMAK İSTERKEN KAZA YAPTI

Otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 34 EHZ 036 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada araç sürücüsünün yanında bulunan Mustafa Yekta Güp, otomobilde sıkıştı.

YARALI YOLCUYU İTFAİYE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisindeki yolcuyu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralanan yolcu, ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yapan sürücüyü karakola götürürken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

"ÇIKAN SESE BAKTIK, GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA BUYDU"

Kazaya karışan kamyonet şoförü Özkan Kaya, 'Park halindeydi ikisi. İçeri mal vermeye gittik. Geldiğimizde durum buydu. Tam çıkıyordum ses geldi. Baktığımızda manzara buydu. Yolcuymuş yaralanan.' diye konuştu.

Kazayı gören Nezih Sipal ise, 'Burada bir araç daha vardı. Hızlı bir şekilde geldi, bu araca çarptı. O da öndeki araca çarptı. Yaralı olan yolcuydu.' diye konuştu.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından açıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)