DHA
İstanbul'da korkutan yangın...
Dudullu, Kadosan Sanayi Sitesi'nde yol kenarında park halinde duran bir minibüste arızalı elektronik kapı sistemi aniden yanmaya başladı.
MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün tamamını sararken yangın ihbar edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsteki yangını söndürmek için çalışma başlattı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ekipler yangını söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Minibüsün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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