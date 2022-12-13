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İstanbul'da park halindeki otobüs yandı

İstanbul'da park halindeki otobüs yandı

Arnavutköy'de park halindeki otobüs alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.