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    İstanbul'da park halindeki otobüs yandı

    Arnavutköy'de park halindeki otobüs alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
    • 13.12.2022 - 20:48
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 20:49
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    İstanbul'da park halindeki otobüs yandı

    İstanbul Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Sonnur Sokak'ta park halindeki bir otobüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Otobüsten alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

    DHA'nın haberine göre olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alev alev yanan otobüsten zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

    Otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

    O anlar kamerada

    Otobüsün alev alev yandığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Görüntülerde, yanan otobüsten patlama sesleri duyuluyor. Polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışması sürüyor.

    Arnavutköy'de park halindeki otobüs alev alev yandı VİDEO

    İstanbul da park halindeki otobüs yandı #1

    İstanbul da park halindeki otobüs yandı #2

    İstanbul da park halindeki otobüs yandı #3

    İstanbul da park halindeki otobüs yandı #4

    İstanbul da park halindeki otobüs yandı #5


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