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    İstanbul'da park halindeki panelvan alev alev yandı

    Fatih ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan panelvan kullanılamaz hale geldi.
    • AA
    • 30.11.2021 - 06:01
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    İstanbul'da park halindeki panelvan alev alev yandı

    İstanbul'un Fatih ilçesinde park halinde bulunan bir panelvan, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

    ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

    İstanbul da park halindeki panelvan alev alev yandı #1

    İstanbul da park halindeki panelvan alev alev yandı #2

    İstanbul da park halindeki panelvan alev alev yandı #3

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