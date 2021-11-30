İstanbul'da park halindeki panelvan alev alev yandı

Fatih ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan panelvan kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde park halinde bulunan bir panelvan, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.