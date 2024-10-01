İstanbul'da park krizi: İtfaiye sokağa giremedi Kadıköy'de bir yangın ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye aracı, park edilmiş araçlar yüzünden sokağa giremeyince vatandaşlar sürücülere tepki gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle duman tüm apartmanı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE SOKAĞA GİREMEDİ

Polis ekipleri apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye ederken yangın mahallede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye aracı, sokağa park edilen otomobiller nedeniyle olay yerine yaklaşamayınca, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Yangın itfaiye ekiplerinin uzaktan müdahalesiyle söndürüldü.

"CAYIR CAYIR YANABİLİRDİK"

Apartman yöneticisi Gül Soyer, "Apartmanımızın en alt katında bir yangın çıkmış. İtfaiye ekipleri çağrıldı fakat sıkıntımız sokağımıza hiçbir şekilde bu araçlar yüzünden itfaiye giremiyor.

Buraya belediye mı bakıyor? Kim bakıyorsa bir an önce çözülmesi lazım. Cayır cayır da yanabilirdik. Daire sahibini aradım. Ölen veya yaralanan yok maddi zararı daha sonra göreceğiz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)