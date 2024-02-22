İstanbul'da park yeri kavgası: ortalığı karıştırıp kameraya el salladı Aracını dükkanının önünden çekmesini isteyen komşusuna saldıran kadın, camları kırmaya çalışırken bir yandan kameraya el salladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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DHA

İstanbul'da yaşanan park yeri kavgasında kadınlar birbirine girdi.

Olay, 20 Şubat Salı günü Sultangazi'de yaşandı.

Otomobilini çekmesini istediği için kavga çıktı

Market sahibi Mahperi Yakacı, dükkanının önüne otomobilini park eden bir komşusunu, mal giriş çıkışı yaparken dükkanının giriş bölümünün kapandığını belirterek aracını geri alması için uyardı.

Uyarı sonrası, iki kadın arasında tartışma çıktı.

Camları kırmaya çalıştı

Aracını dükkan önüne park eden kadın, marketteki gazete standını devirip, gazeteleri kadına fırlatırken camları kırmaya çalıştı.

Olaya daha sonra aracını park eden kadının ailesi de dahil oldu.

Çıkan tartışmayı çevredeki esnaflar güçlükle ayırabildi.

Şikayetçi oldu

Yaşananların sonrasında esnaf Mahperi Yakacı ve eşi Ali Yakacı, polis ekiplerine ihbarda bulunarak komşularından şikayetçi oldu.

Kameraya el salladı

Yaşanan olay, işletmenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, esnafa saldıran kadının kameralara el sallaması dikkat çekti.

"Güvenlik kamerasına el sallıyor"

Yaşananları anlatan esnaf Ali Yakacı, "Benim hanım buradaydı. Demiş ki 'Arabanı biraz geri alabilir misin?' hanımefendinin birine. Sadece az bir şey geri al demiş, başka da bir şey dememiş. Sonrasında olay büyüyor tartışma çıkıyor. Kadın dondurma dolabını yumrukluyor, gazeteleri deviriyor. Babası ve annesi de geliyor, olay iyice büyüyünce polisi çağırmak zorunda kaldım. Güvenlik kamerasına el sallıyor, istediği kadar kamera çeksin bizi ilgilendirmez diyor. Polis de 'Şikayetçi olabilirsiniz başka yapabileceğiniz bir şey yok' dedi. Burada gerçekten büyük bir park ve trafik sorunu var. Bir çare bulunması gerek. Esnaf arkadaşlarımız olmasa belki de bizim hanımı darbedeceklerdi." dedi.

"Dükkana, camlara, gazete standına saldırdı, camları kırmaya çalıştı"

Olay anında tartışmayı ayırmaya çalışan esnaf Mehmet Noyan, "Olaya müdahale ettim, ayırmaya çalıştım birbirlerine zarar vermesinler diye. O aracı park eden kızı çok tanımıyorum ama dükkana zarar vermesin diye uğraştım. Şımarık tipler olur ya, bir an cinnet geçirmiş gibiydi. Kadın sadece 'Arabanı az bir şey geri al' dedi. Oraya herhalde bir stant mı ne koyacaktı. Bir laf dalaşına girdiler, sinirlendi. 'Bana böyle bir şey diyemezsin, bana bunları babam demedi' tarzında. Dükkana, camlara, gazete standına saldırdı, camları kırmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)