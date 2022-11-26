İstanbul'da park yeri kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Fatih'te park yeri tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Fatih'tedün akşam saatlerinde Yavuz Selim Caddesi'nde tuhafiye işleten M.Y., motosikletini ara sokakta bulunan binanın önüne park etti.

Bina sakini bir kişi ise motosikleti kaldırarak kendi aracını park etti. M.Y. ile bina sakini arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü: Kardeşleri bıçakladı

Her iki tarafın yakınlarının da tartışmaya dahil olmasıyla olay kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bina sakininin yakını, yanında getirdiği bıçakla M.Y. ve kardeşi İ.Y.'yi yaraladı.

Hastaneye kaldırıldılar

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafları ayırıp güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı 2 kardeşe olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Durumları iyi

Kardeşlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA'nın haberine göre olayla ilgili incelemeler devam ediyor.