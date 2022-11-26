Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
316.084
0.59%
BTXN Coin
5.81
0.86%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    İstanbul'da park yeri kavgasında kan aktı: 2 yaralı

    Fatih'te park yeri tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • 26.11.2022 - 17:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da park yeri kavgasında kan aktı: 2 yaralı

    İstanbul Fatih'tedün akşam saatlerinde Yavuz Selim Caddesi'nde tuhafiye işleten M.Y., motosikletini ara sokakta bulunan binanın önüne park etti.

    Bina sakini bir kişi ise motosikleti kaldırarak kendi aracını park etti. M.Y. ile bina sakini arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kavgaya dönüştü: Kardeşleri bıçakladı

    Her iki tarafın yakınlarının da tartışmaya dahil olmasıyla olay kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Bina sakininin yakını, yanında getirdiği bıçakla M.Y. ve kardeşi İ.Y.'yi yaraladı.

    Hastaneye kaldırıldılar

    O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri tarafları ayırıp güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı 2 kardeşe olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

    İstanbul da park yeri kavgasında kan aktı: 2 yaralı #1

    Durumları iyi

    Kardeşlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    DHA'nın haberine göre olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

    İstanbul da park yeri kavgasında kan aktı: 2 yaralı #2

    İstanbul da park yeri kavgasında kan aktı: 2 yaralı #3


    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    'Kadına yönelik şiddetle mücadelede kadınlardan yanayız'
    3. Sayfa

    'Kadına yönelik şiddetle mücadelede kadınlardan yanayız'

    İran, Galler'i son dakikada attığı gollerle mağlup etti
    Dünya Kupası

    İran, Galler'i son dakikada attığı gollerle mağlup etti

    Görüş Bildir