İstanbul'da park yeri tartışması silahlı saldırıya döndü Bayrampaşa'da önüne otomobilini park ettiği dükkanın çalışanlarıyla kavga eden otomobil sürücüsü Mustafa Çiçek, tartıştığı esnafa arabasında sakladığı pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı anları kameraya yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü Mustafa Çiçek, aracını Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir börekçinin önüne park etti.

Durumu fark eden börekçi dükkanı çalışanları, sürücü Mustafa Çiçek ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu Mehmet Çiçek'i dükkanın önüne park etmemeleri konusunda uyardı.

Taraflar arasında bir anda tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE ESNAFA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın ardından taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.

Baba Mustafa Çiçek otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle börekçi dükkanının çalışanlarına doğru art arda ateş etti.

1 KİŞİ YARALANDI

Tüfekten çıkan kurşunlar, çalışan İsmail Çınar'a isabet etti. Baba ve oğul ise otomobilleriyle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Çınar'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Çınar'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDILAR

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise yaptıkları çalışmanın ardından şüpheli baba-oğlu olayda kullandıkları pompalı tüfekle birlikte kısa sürede yakaladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine sopayla saldırdığı sırada Mustafa Çiçek'in pompalı tüfekle karşı tarafa ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)