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İstanbul'da patenli genç trafikte tehlike saçtı: Otobüsün arkasında dakikalarca seyretti

İstanbul'da patenli genç trafikte tehlike saçtı: Otobüsün arkasında dakikalarca seyretti Araç geçişlerinin yoğun olduğu trafikte otobüsün arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk eden patenli genç canını hiçe sayarken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.