DHA
İstanbul'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
D-100 Otoyolu'nda Merter-Cevizlibağ arasında sefer yapan İETT otobüsünün arkasına tutunan patenli bir kişi, bu şekilde metrelerce ilerledi.
O anlar kameraya yansıdı
Kendi hayatını tehlikeye atarak yolculuk yapan kişi, otobüs yolcularından birinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Manevralar yaptı
Görüntülerde patenli gencin, otobüsün arkasına tutunduğu sırada tehlikeli manevralar yaptığı anlar görüldü.
Canını hiçe saydı
Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atan ve kazaya davetiye çıkaran genç, vatandaşların tepkilerine rağmen bu şekilde yolculuk etmeye devam etti.
Patenli gencin zaman zaman tek elini bırakarak yolculuk yaptığı görüntüler de dikkat çekti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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