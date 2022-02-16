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İstanbul'da patenli gençler, belediye otobüsünün altına kaydı

İstanbul'da patenli gençler, belediye otobüsünün altına kaydı

Patenli iki kişi, belediye otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeye davetiye çıkardı. Gençlerden biri otobüsün altına doğru kayarken, korku dolu anlar ise kamera tarafından kaydedildi.