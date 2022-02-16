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    İstanbul'da patenli gençler, belediye otobüsünün altına kaydı

    Patenli iki kişi, belediye otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeye davetiye çıkardı. Gençlerden biri otobüsün altına doğru kayarken, korku dolu anlar ise kamera tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 09:07
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    İstanbul'da patenli gençler, belediye otobüsünün altına kaydı

    İstanbul Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde patenli iki genç yokuş yukarı giden otobüsün arkasına tutunup, ilerlediği tehlikeli anlar, kameraya yansıdı.

    Gençlerden biri otobüsün hareket halinde olduğu anlarda kayarak altına doğru girmeye çalıştığı görüldü.

    OTOBÜSÜN ARKASINA TUTUNDU

    Trafiğe ve tehlikeye aldırış etmeye gençler otobüsün arka kısmına tutunarak yolda ilerlemeye devam etti.

    GÖZDEN KAYBOLDULAR

    Cennet Mahallesi'ne kadar ilerleyen gençler daha sonra duraktan ayrılan otobüsü bırakarak gözden kayboldu.

    İstanbul da patenli gençler, belediye otobüsünün altına kaydı #1


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