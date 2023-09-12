İstanbul'da patlama yapan hayalet ekran çetesi yakalandı! Esenyurt, Sultangazi ve Fatih ilçelerinde otomobillerin elektronik sistemleri çalındı. Vakalarda giderek artış yaşanırken, emniyet ekipleri titiz çalışmaları sonucunda 3 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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İHA

Megakent İstanbul’da her geçen gün yeni hırsızlık olayları yaşanıyor.

Farklı alanlara dadanan hırsızların yeni hedefi lüks otomobiller oldu.

Hırsızlar, gözlerine kestirdikleri otomobillerin hayalet ekran olarak adlandırılan elektronik sistemlerini çalmaya başladı.

Hayalet ekran vakaları patlama yaptı

İstanbul’un birden fazla ilçesinde patlama yapan hırsızlık olayları sonrasında vatandaşlardan peş peşe şikayetler geldi.

Şikayetler üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı.

Emniyet ekipleri suç makinesi şüphelileri yakaladı

Yürütülen çalışmalar sonucunda park halindeki otomobillerin gösterge ve plakalarını çalan 3 şüpheli yakalandı.

Toplam 39 olayın faili

İstanbul’un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde hırsızlık yapan şüphelilerin 4 oto hırsızlığı, 32 otodan hırsızlık, 3 plaka hırsızlığı olaylarının faili oldukları tespit edildi.

Suç makinesi 3 şüpheli adliyede

Öte yandan, Çetin D.’nin (25) 112 suç kaydı, Seyit Ö.’nün (31) 21 suç kaydı ve Özden B.’nin (41) 41 suç kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

Son dönemde hızla artan hayalet ekran hırsızlıklarına karşı emniyet ekipleri kapsamlı bir çalışma başlatmıştı.

Lüks araçlardan yüz binlerce liralık hayalet ekranları çalıp yarı fiyatına satan hırsızlık çetelerinden biri, emniyet ekiplerinin son operasyonuyla çökertilmiş oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)