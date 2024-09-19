İstanbul'da patlamamış el bombaları bulundu: 8 kişi tutuklandı Beykoz'da otoyol kenarında patlamamış 2 el bombasının bulunması sonrası Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı.

AA

İstanbul Beykoz'da TEM Otoyolu'nun Kavacık bağlantısında, yol kenarında 2 el bombası bulunmasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, güvenlik güçleri Şişli ve Şile'de düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi yakalamıştı.

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Gerçekleştirilen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 72 mermi, 2 çelik yelek, 4 kar maskesi ile çalıntı araç ele geçirilmişti.

9 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i savcılıktaki ifadelerinin ardından "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "6136 sayılı Kanun'un 12/1-4 maddesine muhalefet" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, gözaltına alınan 1 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)