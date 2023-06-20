İstanbul'da patlayan doğalgaz borusunun başında sigarayla bekledi Kadıköy’de İSKİ çalışmaları esnasında doğal gaz borusu patladı. Adrese gelen İGDAŞ ekiplerinin sızıntıya müdahale ettiği sırada bir vatandaş ise elindeki sigarayla çalışmaları izledi.

İHA İstanbul'da dün saat 10.30 sıralarında Kadıköy’de İSKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar esnasında kepçe operatörünün yanlış müdahalesiyle doğalgaz borusu patladı. Kısa sürede yoğun gaz kokusunun oluştuğu sokak üzerine İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Doğalgaz borusu patladı Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrası patlamayla birlikte oluşan gaz sızıntısı kontrol altına alındı. Elindeki sigarayla çalışmayı izledi İGDAŞ ekiplerinin, doğalgaz borusunun patladığı alanda çalışma yürüttüğü sırada bir vatandaş ise elindeki sigarayla çalışmaları izledi. Uyarıldı: Olay yerinden uzaklaştırıldı Durumu fark eden bir başka şahıs, sigara içen kişiyi uyararak olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre sakini Sefa Can Mimaroğlu, “Burada çalışma yapıyorlardı. Bir anda sızıntı oluştu. İGDAŞ ekiplerini çağırdılar. 1 haftadır devam ediyor. Ne çalışması olduğunu da bilmiyoruz” diye konuştu.