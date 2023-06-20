İHA

İstanbul'da dün saat 10.30 sıralarında Kadıköy’de İSKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar esnasında kepçe operatörünün yanlış müdahalesiyle borusu patladı.

Kısa sürede yoğun gaz kokusunun oluştuğu sokak üzerine İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Doğalgaz borusu patladı

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrası patlamayla birlikte oluşan gaz sızıntısı kontrol altına alındı.

İstanbul'da patlayan doğalgaz borusunun başında sigarayla bekledi

Elindeki sigarayla çalışmayı izledi

İGDAŞ ekiplerinin, doğalgaz borusunun patladığı alanda çalışma yürüttüğü sırada bir vatandaş ise elindeki sigarayla çalışmaları izledi.

İstanbul'da patlayan doğalgaz borusunun başında sigarayla bekledi

Uyarıldı: Olay yerinden uzaklaştırıldı

Durumu fark eden bir başka şahıs, içen kişiyi uyararak olay yerinden uzaklaştırdı.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre sakini Sefa Can Mimaroğlu, “Burada çalışma yapıyorlardı. Bir anda sızıntı oluştu. İGDAŞ ekiplerini çağırdılar. 1 haftadır devam ediyor. Ne çalışması olduğunu da bilmiyoruz” diye konuştu.

İstanbul'da patlayan doğalgaz borusunun başında sigarayla bekledi