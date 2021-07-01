Semt pazarının kurulacağı alana otomobilini park eden sürücüye ulaşılamadı. Esnaf el birliği yaptı, otomobili yol ortasına taşıdı.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında tezgah açmaya gelen esnaf, park halinde iki araba ile karşılaştı.

Otomobillerden birinin sahibi kısa sürede bulundu.

Ordu plakalı otomobilin sahibi ise tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Polis ve zabıta ekipleri de aracın sahibini bulamayınca, esnaf el birliği yaptı.

Otomobil yolun ortasına çekildikten sonra tezgahlar açıldı.

PAZAR ALANI DARALDI

Pazara gelen vatandaşlar yolun ortasında duran otomobili görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Otomobil nedeni ile pazar alanı daralınca, vatandaşlar alışveriş yapmakta zorlandı.

“3 TİŞÖRT ALANA OTOMOBİL BEDAVA”

Esnaf müşterilere, “3 tişört alana otomobil bedava”, “Pazardan en fazla alışveriş yapana otomobil hediye” esprileri yaptı.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri 13.30 sıralarında devreye girdi.

“İNSANLARA İSTEMEYEREK ZARAR VERDİK”

Ekipler, sahipsiz otomobilin plakası ve içindeki bir evraktaki numaraları arayarak sürücüye ulaşmaya çalıştı.

Ulaşılan sürücü bir hastanede çalıştığını, gece geç geldiğini, telefonunu sessize aldığını belirterek, “Evet bir şansızlık oldu. İnsanlara istemeyerek zarar verdik.” ifadelerini kullandı.

DİREKLER YERLERİNDEN OYNATILDI

Zabıta görevlilerinin yönlendirmesi ile pazarcıların çadırlar için kurduğu direkler yerlerinden oynatılarak otomobile geçebileceği alan açıldı.

Vatandaşlar, otomobili pazardan çıkarma operasyonunu ilgi ile izledi.

İstanbul’da, pazar alanına park edilen otomobili esnaf yolun ortasına taşıdı VİDEO