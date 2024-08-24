DHA
İstanbul'da bulunan pazar yeri, silah sesleriyle inledi.
Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde, iki pazarcı arasında yer işgali nedeniyle tartışma çıktı.
YER İŞGALİ SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Y.G. tartıştığı E.G.'yi sırtından silahla vurarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.G. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis pazar yerinde geniş çaplı önlem alırken, şüpheli Y.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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