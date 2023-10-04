İstanbul'da pazardan dönen iki kadına hafriyat kamyonu çarptı: 1 ölü Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına hafriyat kamyonun çarpması sonucu kadınlardan biri ufak yara alırken, diğer kadın hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Dikkatsiz sürücüler can almaya devam ediyor... Yaşanan kazalara her geçen gün bir yenisi eklenirken bir yeni olay daha yaşandı. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün akşam saatlerinde cadde üzerinde trafik nedeniyle duran araçların arasından 2 kadın karşıya geçmeye çalıştı. Hafriyat kamyonu altına aldı Karşıya geçmeye çalışan Sevim Şenkal ve arkadaşı Hanife Memiş, trafiğin akmasıyla birlikte hareket eden 34 FCT 890 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. 1 kişi hayatını kaybetti Hanife Memiş hafriyat kamyonunun hareket etmesi sonucunda yaralanıp koşmaya başlarken, Sevim Şenkal ise kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Memiş hastaneye kaldırılırken arkadaşı Sevim Şenkal’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma yaparken Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı. Kaza anı görüntülendi Kaza anı, cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, duran trafiği fırsat bilen kadınların ellerindeki pazar arabasıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı görüldü. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)