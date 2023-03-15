İstanbul'da Pınar Damar cinayetinde sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Çalılık alanda cesedi bulunan Pınar Damar cinayetinde kuzeninin dini nikahlı eşi olan sanık Metin A. hakkında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası talep edildi.

Geçen yıl 18 Temmuz tarihinde İstanbul Küçükçekmece'de ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan 32 yaşındaki Pınar Damar, bir gün sonra Bağcılar'da çalılık alanda öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatın soruşturmada, olayın şüphelisi olan kuzeninin kocası Metin A., Adli Tıp Kurumu önünde diğer aile üyeleri ile beklerken gözaltına alınmıştı.

Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olan Metin A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Metin A.'nın, Pınar Damar'ı öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi.

İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Metin A. hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Cebir Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Yargılama haziran ayında başlayacak.

"Planlayarak ve tasarlayarak işlediği cinayet"

İddianame ile ilgili açıklama yapan Avukat Esin Yeşilırmak, Metin A.'nın gün boyu Pınar Damar'ı takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

İddianamede eksikler var. Sanığın ağzından yazılan cümleler var. Bunlardan biri, 'Ben sosyal medya paylaşımını görerek oraya gittim' şeklinde. Aslında tanıklar dinlendiğinde görülüyor ki Pınar'ı bütün gün takip etmiş. Bize göre planlayarak ve tasarlayarak işlediği bir cinayet. Adım adım iş yerinden çıkışını, benzinliğe gidişini, takip etmiş. Hepsi kameralara yansımış durumda. Delillerle ortaya çıkacak. Sanık tüm kadın cinayetlerinde söylenen savunmayı yapmış; 'Erkekliğime laf etti, tahrik etti bir anda oldu' demiş. Bu bizim çok bildiğimiz çok duyduğumuz bir savunma. Bu suçtan kurtulmaya, ceza indirimi almaya yönelik artık ezberlenmiş bir savunma. İddianamede herhangi bir şekilde, haksız tahrik indirimi istenmiyor. Cezalar indirimsiz olarak talep edilmiş. Mahkemede de indirimsiz olarak cezalandırılmasını talep edeceğiz.

"Öldürmeden önce cinsel saldırı"

Avukat Esin Yeşilırmak, Metin A.'nın Damar'ı öldürmeden önce cinsel saldırı eylemi gerçekleştirdiğini ifade ederek şöyle devam etti: