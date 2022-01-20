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    İstanbul'da pitbull saldırısına uğrayan kişi aracın üstüne çıktı

    Avcılar'da sahibi tarafından sokağa bırakılan pitbull, evine girmeye çalışan bir kişiye saldırmaya çalıştı. Saldırgan köpekten korkan şahıs, çareyi aracın üzerine çıkmakta buldu.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 10:29
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    İstanbul'da pitbull saldırısına uğrayan kişi aracın üstüne çıktı

    Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde sahibinin sokağa bıraktığı pitbull, yoldan geçen vatandaşların korkusu oldu.

    Özellikle yoldan geçen motosiklet sürücülerine saldırmaya çalışan pitbull, dakikalarca sokak ortasında başıboş dolaştı.

    MOTOSİKLETLİNİN PEŞİNİ BIRAKMADI

    Evine girmek isteyen bir motosiklet sürücüsüne saldıran köpek, vatandaşın dakikalarca peşini bırakmadı.

    ARACIN ÜSTÜNE ÇIKTI

    Korkudan aracın üstüne çıkan vatandaş, köpeğin uzaklaşmasının ardından koşarak evine girdi. Öte yandan saldırgan köpek, sokaklarda korku yaşatmaya devam etti.

    İstanbul da pitbull saldırısına uğrayan kişi aracın üstüne çıktı #1

    İstanbul da pitbull saldırısına uğrayan kişi aracın üstüne çıktı #2


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