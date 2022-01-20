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- İstanbul'da pitbull saldırısına uğrayan kişi aracın üstüne çıktı
İstanbul'da pitbull saldırısına uğrayan kişi aracın üstüne çıktı
Avcılar'da sahibi tarafından sokağa bırakılan pitbull, evine girmeye çalışan bir kişiye saldırmaya çalıştı. Saldırgan köpekten korkan şahıs, çareyi aracın üzerine çıkmakta buldu.
- İHA
- 20.01.2022 - 10:21
- Güncelleme : 20.01.2022 - 10:29
Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde sahibinin sokağa bıraktığı pitbull, yoldan geçen vatandaşların korkusu oldu.
Özellikle yoldan geçen motosiklet sürücülerine saldırmaya çalışan pitbull, dakikalarca sokak ortasında başıboş dolaştı.
MOTOSİKLETLİNİN PEŞİNİ BIRAKMADI
Evine girmek isteyen bir motosiklet sürücüsüne saldıran köpek, vatandaşın dakikalarca peşini bırakmadı.
ARACIN ÜSTÜNE ÇIKTI
Korkudan aracın üstüne çıkan vatandaş, köpeğin uzaklaşmasının ardından koşarak evine girdi. Öte yandan saldırgan köpek, sokaklarda korku yaşatmaya devam etti.