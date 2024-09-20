İstanbul'da pitpull dehşeti: Ayağım koptu sandım, şikayetçi olacağım Maltepe'de tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve canını zor kurtaran Eser Alkurt, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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İHA

Başıboş sokak köpekleri, can yakmaya devam ediyor.

Birçok vatandaşın yaralanmasına hatta ölmesine neden olan başıboş sokak köpekleri, bu defa Maltepe'de ortaya çıktı.

Maltepe’ye arkadaşıyla birlikte gelen Eser Alkurt, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Saldırgan köpek Alkurt’u bacağından ısırırken etrafta bulunan vatandaşlar, saldırgan köpeğe müdahale etmeye çalıştı.

Hastaneye kaldırılan Alkurt, tedavi sonrası taburcu edildi ve köpeğin sahibi kadından şikayetçi olacağını belirtti.

"AYAĞIMDA ÇOK BÜYÜK KESİKLER VAR"

Saldırıya uğrayan Eser Alkurt, “Maltepe’de bir kuruyemiş toptancısına mal bırakırken yan bahçenin duvarından atlayarak bir tane pitbull geldi. Yanımda arkadaşım vardı önce ona saldırdı, 5 dakika kadar yerde sürdürdü, kurtarmaya çalıştık olmadı. Arkadaşım sonra duvardan arkaya atladı, sonra benim üstüme geldi köpek ayağımdan kaptı, çok mücadele ettik ama bir türlü ayağımdan atamadım.

Böyle bir talihsiz olay yaşadık, başımıza geldi. Ayağımda çok büyük kesikler var, yaralar var ama köpek ısırığı olduğu için dikiş atamadılar. Tendonlarda zedelenme var, yürüme güçlüğü çekiyorum.

"AYAĞIM KOPTU DİYE BAĞIRDIM"

Köpeğin sahibi hanımefendi, köpek sahipsiz gibi davrandı. Beni ne aradı ne sordu, geçmiş olsun diyebilirdi, özür dileyebilirdi ama yapmadı. Şikayetçi olmayacaktım ama bu tavırdan sonra olacağım. Benim yerimde bir çocuk olabilirdi. Bir çocuk olsa ayağını koparırdı. Acıyı hala ayağımda hissediyorum. Görüntüler de var, ayağım koptu diye bas bas bağırdım.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)