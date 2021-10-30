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    İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

    Eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
    • AA
    • 30.10.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 10:31
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    İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

    Güvenlik güçleri sınır ötesi ve yurt içinde teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

    Kentte faaliyette bulundukları tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

    11 İLÇEDE 15 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürülüğü tarafından, 11 ilçede 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

    ÖRGÜT İÇİ BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

    Adreslerde yakalanan 9 zanlı ekipler tarafından gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgüt içi belgeler ve dijital malzemeler ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İstanbul da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı #1

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