İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Güvenlik güçleri sınır ötesi ve yurt içinde teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Kentte faaliyette bulundukları tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

11 İLÇEDE 15 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürülüğü tarafından, 11 ilçede 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

ÖRGÜT İÇİ BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yakalanan 9 zanlı ekipler tarafından gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgüt içi belgeler ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.