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    İstanbul'da PKK'nın dağ kadrosuna eleman toplayan öğretmen yakalandı

    Hakkari'de çalıştığı okulda örgütün kırsal kadrosu için eleman toplayan M.B.D., polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu İstanbul'da yakalandı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:41
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    İstanbul'da PKK'nın dağ kadrosuna eleman toplayan öğretmen yakalandı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hakkari’de görev yapan 46 yaşındaki M.B.D. isimli öğretmenin, PKK’nın dağ kadrosuna eleman topladığı ortaya çıktı.

    Şüphelinin İstanbul'da saklandığının tespit edilmesi üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı.

    ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI

    Ekipler 31 Mart'ta Üsküdar'daki bir eve baskın düzenleyerek M.B.D.'yi gözaltına aldı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, 1 Nisan’da savcılığa sevk edildi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Şüpheli çıkarıldığı mahkemece ise "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği"nden tutuklandı.

    İstanbul da PKK nın dağ kadrosuna eleman toplayan öğretmen yakalandı #1

    İstanbul da PKK nın dağ kadrosuna eleman toplayan öğretmen yakalandı #2


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