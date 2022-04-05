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- İstanbul'da PKK'nın dağ kadrosuna eleman toplayan öğretmen yakalandı
İstanbul'da PKK'nın dağ kadrosuna eleman toplayan öğretmen yakalandı
Hakkari'de çalıştığı okulda örgütün kırsal kadrosu için eleman toplayan M.B.D., polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu İstanbul'da yakalandı.
- İHA
- 05.04.2022 - 08:58
- Güncelleme : 05.04.2022 - 09:41
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hakkari’de görev yapan 46 yaşındaki M.B.D. isimli öğretmenin, PKK’nın dağ kadrosuna eleman topladığı ortaya çıktı.
Şüphelinin İstanbul'da saklandığının tespit edilmesi üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı.
ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI
Ekipler 31 Mart'ta Üsküdar'daki bir eve baskın düzenleyerek M.B.D.'yi gözaltına aldı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, 1 Nisan’da savcılığa sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece ise "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği"nden tutuklandı.