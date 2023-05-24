İstanbul’da PKK’ya ağır darbe: 338 kilo uyuşturucu ele geçirildi Megakentin 11 ilçesinde uyuşturucu baskınları vardı… İstanbul polisi, 338 kilo uyuşturucu ele geçirdi, 142 şüpheliyi de gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam” diyerek, başarılı operasyonlara imza atan polisleri tebrik etti.

ensonhaber.com Türkiye Cumhuriyeti, zehir tacirlerine göz açtırmadı, açtırmayacak… Kazancı PKK’ya giden uyuşturucular için bu kez İstanbul polisi, 23 Mayıs’ta operasyona çıktı. 11 ilçede baskın Narkotik ekipleri; Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Silivri, Küçükçekmece ve Şişli ilçelerinde belirlenen adresleri bastı. 338 kilo uyuşturucu bulundu Operasyonlarda toplamda 338 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başarılı geçen operasyonlar sırasında 142 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirdi. "Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam" Bakan Soylu, “Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam… İstanbul emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler.” dedi.