İstanbul'da PKK'ya finansman sağlayanlara yönelik operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve bir kısmı da yakalanan 17 şüphelinin, örgüt adına ormanların, tarım arazilerinin, seraların yakılması ve tren ile hızlı tren hatlarına sabotaj düzenlenmesi gibi sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirme amacıyla görevlendirildiği belirlendi.
Örgütün amaçları doğrultusunda eylemlere katıldıkları belirlendi
Bu şüphelilere eylem için gerekli parayı temin etme faaliyeti yürüttükleri ve buna yönelik oluşumlar içerisinde yer alarak örgütün amaçları doğrultusunda eylem ve faaliyetlere katıldıkları tespit edilen 43 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
38 şüpheli yakalandı
Düzenlenen operasyon sonucu 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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