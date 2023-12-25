İstanbul'da polis enselendi! 4 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi Sarıyer'de deniz polisi tarafından bir gün arayla düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 4 buçuk ton midyenin ardından 3 şüpheli tutuklandı.

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İHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, Sarıyer ilçesi Rumeli Hisarı civarında operasyon düzenledi.

23 ve 24 Aralık’ta kaçak midye avcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda deniz kenarından kıyıya çuvallar içinde midye atıldığını tespit eden polis, 30 çuval içinde 1 buçuk ton ağırlığında kaçak ve yasak bölgede midye ele geçirdi.

Olayla bağlantılı D.T. ve A.A. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Dalgıç polisler su altında arama yaptı

24 Aralık’ta ise kıyıda duran bir teknenin güvertesinin ıslak olmasından şüphelenen polis, olay yerine dalgıç polis çağırarak çalışma gerçekleştirdi.

Dalgıç polislerin dalış yaptığı su altında kaçak avlanıldığı belirlenen 3 ton ağırlığında midye, avcılıkta kullanıldığı belirlenen 50 metre halat ve 1 algarna ele geçirildi. Y.K. isimli 1 şüpheli de gözaltına alındı.

47 bin 349 lira para cezası kesildi

Gözaltına alınan kaçak midye avcıları hakkında 1380 sayılı kanuna göre yasak yerde mide avcılığı yapmaktan işlem başlatıldı. Şüphelilere ayrı ayrı olmak üzere 8 bin 279 lira, toplamda ise 47 bin 349 lira para cezası kesildi.

Ele geçirilen 4 buçuk ton midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi. Öte yandan çuvallar dolusu midyelerin İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde piyasaya sürülmek istendiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)