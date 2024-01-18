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İstanbul'da polis ile iki avukat uyuşturucuyu baharatla değiştirdi

İstanbul'da polis ile iki avukat uyuşturucuyu baharatla değiştirdi Esenyurt'ta bir şüpheliden ele geçirilen uyuşturucu maddeyi 600 bin lira karşılığında, baharatla değiştirdiği ortaya çıkan polis ile iki avukat tutuklandı.