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- İstanbul'da polis ile şüpheliler arasında kovalamaca
İstanbul'da polis ile şüpheliler arasında kovalamaca
Yenibosna'da polis ile bir grup şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.
- İHA
- 09.02.2022 - 16:31
- Güncelleme : 09.02.2022 - 17:03
İstanbul Yenibosna, hareketli dakikalara sahne oldu.
E-5 karayolunda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.
POLİSLERE ATEŞ AÇTILAR
Şüpheliler polislere ateş açtı, ardından E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi.
OTOMOBİLİ TERK ETTİLER
Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Şüphelilerin, otomobili terk ettiği belirtildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin devam ettiği kaydedildi.