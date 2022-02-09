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    İstanbul'da polis ile şüpheliler arasında kovalamaca

    Yenibosna'da polis ile bir grup şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 17:03
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    İstanbul'da polis ile şüpheliler arasında kovalamaca

    İstanbul Yenibosna, hareketli dakikalara sahne oldu.

    E-5 karayolunda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.

    POLİSLERE ATEŞ AÇTILAR

    Şüpheliler polislere ateş açtı, ardından E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi.

    OTOMOBİLİ TERK ETTİLER

    Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Şüphelilerin, otomobili terk ettiği belirtildi.

    Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin devam ettiği kaydedildi.

    İstanbul da polis ile şüpheliler arasında kovalamaca #1

    İstanbul da polis ile şüpheliler arasında kovalamaca #2

    İstanbul da polis ile şüpheliler arasında kovalamaca #3


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