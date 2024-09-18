İstanbul'da polis kaçakçılara göz açtırmıyor Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 210 adet çeşitli marka ve modelde kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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DHA

İstanbul'da polis ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor.

İstanbul Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak cep telefonları olduğu bilgisi üzerine ihbarı yapılan adresi takibe aldı.

Söz konusu adresten ellerinde poşetlerle çıkan 2 kişiyi durduran polis ekipleri, poşetlerde 175 kaçak cep telefonu olduğunu belirledi.

Olayda, M.K. ve H.K. gözaltına alınırken kaçak cep telefonlarına da el konuldu.

210 KAÇAK CEP TELEFONU

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 35 adet daha kaçak cep telefonu ele geçirildi. Toplamda 210 adet çeşitli marka modellerde cep telefonu ve 87 adet şarj başlığına polis ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)