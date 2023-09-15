İstanbul'da polis kaçan sürücüyü motokuryenin arkasına binerek yakaladı İstanbul'da bir sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayınca filmleri aratmayan anlar yaşandı. Komiser yardımcısı durdurduğu motokuryenin arkasına binerek kaçan şüpheliyi yakaladı.

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ensonhaber.com

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir sürücünün trafikte başka bir sürücüye silah çektiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Bölge Amiri Komiser Yardımcısı Çetin Gülen, şikayet edilen aracı durdurmak istedi ama sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Ekip otosu ters istikamette kaldığı için Çetin Gülen, yoldan geçen bir motokuryeyi durdurarak arkasına bindi ve motokurye ile birlikte şüphelinin peşine düştü.

Komiser Yardımcısı, motosiklet sürücüsüyle birlikte bir süre aracı takip ettikten sonra kaçan şahsı yakalamayı başardı.

Ali Yerlikaya'dan teşekkür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, meydana gelen olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sahne bir sinema filminde değil, İstanbul'da yaşandı. Bir vatandaş, bir sürücü tarafından kendisine silah çekildiği şikayetinde bulundu. Bölge Amiri Komiser Yardımcısı Çetin Gülen, söz konusu aracı durdurmak istedi ancak sürücü durmayarak yoluna devam etti. Komiser yardımcımız emniyet aracı ters istikamette kaldığı için bu kez bir kurye motosikletini durdurdu ve peşinde olduğu aracı yakaladı. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor. Görevini layıkıyla yerine getiren Çetin Gülen’i tebrik ediyorum. Polisimize yardımcı olan motorlu kurye sürücümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.