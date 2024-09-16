İstanbul'da polis memurlarına saldırı Avcılar'da kavga eden grubu ihbar üzerine ayırmaya giden polis memurlarına taş ve sopalarla saldırdılar.

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İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Avcılar’da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı ve ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Grup kavgayı bırakıp, polis ekiplerine mukavemet uygulayıp taş ve sopalarla saldırdı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI, TAKVİYE GELDİ

Polis ekipleri de havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Olayın büyümesiyle takviye ekip çağırıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)