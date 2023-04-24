İstanbul'da polis otosunun camını kırarak kaçan göçmen yakalandı Polis ekiplerinin kayıt dışı olduğu gerekçesiyle muhafaza altına aldığı yabancı uyruklu M.A., polis otobüsünün camını kırarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde ülkede yaşayan kayıt dışı yabancı uyruklu kişilerin tespit edilerek sınır dışı edilmesi için denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları M.A. isimli göçmenin ikamet izni olmadığını belirledi.

Kimliği de bulunmayan M.A., sınır dışı edilmek üzere muhafaza altına alınarak polis otosuna bindirildi.

Camı kırıp kaçtı

M.A., hareket halindeki polis otosunun camını kırarak pencereden atladı ve kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, elleri ve kıyafetleri kan içinde olan bir kişiyi yakaladı.

Yakalanan şüphelinin polis otosunun camını kırarak kaçan M.A. olduğu belirlendi. M.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin otobüsün camını kırıp kaçtığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.