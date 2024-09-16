İstanbul'da polise saldıranlar yakalandı Avcılar'da ihbara giden polis ekiplerine saldıran 5 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde silah sesi ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, T.B isimli şüphelinin ateş ettiğini tespit etti.

Zanlıyı gözaltına almaya çalışan polis ekipleri, çevredekilerin saldırısına uğradı.

Olay sırasında bir polis memuru başına atılan kaldırım taşıyla yaralanırken, iki polis memuru ise kollarından hafif şekilde yaralandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olay yerine gelen takviye ekipler, havaya ateş açarak zanlıları etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan T.B., C.Y, C.G. N.K. ve N.K. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)